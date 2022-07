Gdańsk. Strażak ruszył w rajd za pijanym kierowcą. Kiedy zajechał mu drogę, rozpoczął się pościg pieszy. Sceny jak z filmu! Jakub Cyrzan

Pościg za pijanym kierowcą, zajechanie drogi, zderzenie aut i dalszy pościg pieszy. To nie opis fragmentu filmu akcji. To sceny, które rozegrały się w niedzielę 10 lipca w gdańskim Sobieszewie. Do tragedii brakowało niewiele. Na szczęście, we właściwym miejscu i czasie znalazł się naczelnik okolicznej ochotniczej jednostki straży.