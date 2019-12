Gdańsk: Sylwestrowy Konkurs Butelkowy 2019. Wesprzyj potrzebujących i wygraj nagrodę! Zasady akcji i terminy

Przed laty po każdej zabawie sylwestrowej na Targu Węglowym zostawało mnóstwo potłuczonego szkła. Władze miasta, próbując skłonić gdańszczan do wyrzucania butelek we wskazane miejsce, zorganizowali "konkurs butelkowy". Akcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Tegoroczna zabawa odbędzie się już po raz trzynasty. Ma ona wymiar nie tylko ekologiczny, ale także charytatywny.

W tym roku Zakład Utylizacyjny przeznaczy 2020 groszy, za każde 5 kg szklanych opakowań zebranych w czasie trwania akcji, na rzecz Fundacji Świat Wrażliwy, wspierającej młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i seniorów. Organizuje także treningi społeczno-zawodowe oraz szkolenia dla seniorów, którzy są mentorami-asystentami młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na integrację sensoryczną podopiecznych fundacji oraz cykl zajęć usprawniających komunikację.

By wziąć udział w zabawie wystarczy w noc sylwestrową wyrzucić do oznakowanych pojemników stojących przy ul. Długie Ogrody, przy Hali Olivia, w Jarze Wilanowskim, w parku Oruńskim lub na molo w Brzeźnie, szklaną butelkę po napoju, którym żegnano Stary Rok. Do butelki należy wrzucić kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Warto to zrobić, bo w ten sposób wygrać można atrakcyjną nagrodę, w tym hulajnogę elektryczną, soundbar, słuchawki bezprzewodowe czy głośniki.