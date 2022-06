Gdańsk: Tereny okołoplażowe doczekają się zmian? W Brzeźnie i na Stogach rozstrzygnięto konkursy na opracowanie koncepcji zagospodarowania OPRAC.: Kamil Kusier

Nowoczesna promenada do mola w Brzeźnie i sauny z widokiem na wydmy na Stogach. W Gdańsku ogłoszono wyniki dwóch konkursów. Co to oznacza dla gdańskich kąpielisk? Urząd Miejski podkreśla wyraźnie — zmiany. Zmiany, które mają nie tylko poprawić komfort mieszkańców i turystów, którzy zdecydują się spędzić czas na plaży, ale także zagospodarować do tej pory zaniedbane miejskie tereny.