Gdańsk testuje autonomiczny pojazd sterowany przez aplikację. Mieszkańcy mogą skorzystać z futurystycznej i darmowej podwózki do zoo

- Do końca miesiąca każdy mieszkaniec Gdańska oraz przyjezdni turyści mogą przekonać się na własnej skórze jak wygląda jazda autonomicznym pojazdem. Wystarczy nacisnąć przycisk start, a auto rusza i potem samo wie gdzie się zatrzymać. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym testuje się takie pojazdy - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz . Prezydent dodała, że ma nadzieję, iż faza testów będzie również impulsem do zmian w polskim prawodawstwie, które umożliwiłyby wykorzystywanie podobnych rozwiązań na większą skalę.

Do gdańskiego ZOO będzie jeździł bus bez kierowcy

W testowanym pojeździe znajduje się 6 miejsc siedzących , jednak pomieści się tutaj nawet 12 pasażerów . Natomiast pomysłodawcy projektu podkreślają, że w trosce o bezpieczeństwo, pojazd jednorazowo będzie zabierał 10 osób. Z kolei obsługą "autobusu" zajmuje się operator, a jego rola sprowadza się głównie do kontroli i nadzoru.

Pojazd porusza się na trasie od bramy wjazdowej do ul. Karwieńskiej i jest w pełni bezpieczny dla osób poruszających się tym traktem. Jeżeli w okolicy pojawi się przeszkoda, zainstalowane czujki od razu zatrzymują pojazd.

- Trudno przepowiadać przyszłość, ale wszystko wskazuje na to, że pojazdy o pewnym poziomie automatyzacji prędzej czy później wyjadą na ulice. Zanim prywatne pojazdy autonomiczne zaczną poruszać się po mieście, chcemy w Gdańsku poznać tę technologię i sprawdzić czy możemy ją wykorzystać w transporcie publicznym. Temu służy ten pojazd - powiedziała Magdalena Szymańska z Referatu Mobilności Aktywnej UM w Gdańsku i podkreśliła, że jest to rozwiązanie uzupełniające, które może wesprzeć transport np. w dojeździe do węzłów przesiadkowych.

Całkowity koszt realizacji testów to 426 tys. zł brutto, a 85 proc. kwoty zostanie pokryta z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Resztę pieniędzy dołożyło miasto. Po zakończeniu wrześniowych testów, władze mają zastanawiać się nad podobnymi rozwiązaniami.