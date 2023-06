"Gdańsk tętni dobrem", czyli akcja promująca kampanię społeczną "Twoja krew - moje życie". Tak się biega dla zdrowia. Zobaczcie ZDJĘCIA Daniel Nawrocki

Bieg "Gdańsk tętni dobrem" był idealną okazją do promocji biegania, a w dodatku do wsparcia kampanii społecznej "Twoja krew - moje życie". Uczestnicy mogli wziąć udział w czterech dystansach, które nawiązywały do ilości krwi, którą można jednorazowo oddać.