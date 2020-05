Gdańsk: Trwa wycinka przy ul. Spacerowej? Spacerowicze zaniepokojeni. W ostatnim czasie usuwane były obumarłe drzewa – wyjaśniają leśniczy

– Szlaki leśne położne w trójmiejskich lasach są częstym miejscem spacerów, dlatego leśnicy usuwają drzewa zagrażające bezpieczeństwu przechodniów – poinformował Łukasz Plonus, rzecznik Nadleśnictwa Gdańsk.

Pan Piotr zwrócił również uwagę, że od marca ma funkcjonować zakaz wycinki ze względu na początek okresu lęgowego ptaków. Maj to okres, w którym możemy podziwiać intensywny świergot ptaków zamieszkujących Trójmiejski Park Krajobrazowy. Wielu mieszkańców Gdańska przekonuje się o tym szczególnie teraz, kiedy lasy stanowią jedno z nielicznych miejsc, w którym nie obowiązuje zakaz noszenia maseczek, co dodatkowo zachęca do spacerów.