Gdańsk: Trzy awarie wodociągów w jednym tygodniu. Saur Neptun Gdańsk: - To tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności

Awaria jest zdarzeniem nagłym, którego niestety nie da się przewidzieć. W Gdańsku jest ponad 1500 km sieci wodociągowej. Sieć ta powstawała na przestrzeni 150 lat. W większości jej przebieg pokrywa się ze światłem ulic, stąd w przypadku wystąpienia awarii, konieczne jest zajęcia pasa drogowego. Miasto żyje, rozwija się, powstają inwestycje. Dokładane są elementy infrastruktury, kolejne sieci, prowadzone są prace ziemne, co nie pozostaje bez wpływu na instalacje, które na co dzień znajdują się pod ziemią i nawet ich nie widzimy. W przypadku wystąpienia punktowej awarii reagujemy natychmiast tam gdzie jest to konieczne i działamy maksymalnie szybko, by przywrócić ciągłość w dostawach wody, a następnie przywrócić stan pierwotny miejsc, w których pracowaliśmy