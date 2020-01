Gdańsk: Tunelem pod Martwą Wisłą jechali 150 km/h! Stracili prawo jazdy, łącznie w długi weekend zartrzymano ich 23

Do zatrzymań praw jazdy doszło między innymi na ulicach Słowackiego, Podwalu Przedmiejskim, Elbląskiej, Płażyńskiego czy Tunelu im. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Wśród zatrzymanych do kontroli był 31-letni kierowca audi, który w tunelu pod Martwą Wisłą przekroczył prędkość o 84 km/h. Pomimo ograniczenia do 70 km/h mieszkaniec Gdańska jechał tam z prędkością 154 km/h. Godzinę później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali do kontroli 23-letniego kierowcę volkswagena z Pruszcza Gdańskiego, który jechał przez tunel z prędkością 150 km/ h.

Wobec nieodpowiedzialnych kierowców, którzy złamali prawo, policjanci wyciągnęli odpowiednie konsekwencje prawne. Funkcjonariusze ukarali te osoby mandatami i nałożyli punkty karne. Wszyscy ci kierowcy stracą też swoje uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy miesiące

- informuje aspirant Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Policja przypomina, że w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Jeśli mimo to kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do 6 miesięcy. Kolejny przypadek bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.