Gdańsk: Ugodził kolegę nożem, był pijany. Areszt tymczasowy dla 49-letniego mężczyzny

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zaczęli dokładnie sprawdzać, co wydarzyło się w mieszkaniu. W rozmowie ze świadkami przestępstwa policjanci dowiedzieli się, że w mieszkaniu znajomi razem pili alkohol, w pewnym momencie pokłócili się i jeden z nich ugodził drugiego w klatkę piersiową oraz przykładał mu nóż do gardła - informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W sobotę przed godz. 23, policjanci dostali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań ratownicy medyczni udzielają pomocy mężczyźnie, który najprawdopodobniej został ugodzony nożem. Mężczyzna z powierzchownymi obrażeniami klatki piersiowej oraz szyi decyzją lekarza został przewieziony do szpitala.

W wyniku interwencji policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gdańska. Podczas oględzin miejsca zdarzenia i przeszukania mieszkania, policjanci zabezpieczyli nóż, którym zatrzymany mężczyzna miał ugodzić swojego kolegę. Na podstawie zebranych dowodów 39-latek usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swojego kolegi.

Mężczyzna dopuścił się tego przestępstwa w recydywie, dlatego grozi mu 4,5 roku pozbawienia wolności. Prokurator po przesłuchaniu skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wczoraj sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec sprawcy trzymiesięczny areszt. Jeszcze dziś zostanie on osadzony w areszcie.