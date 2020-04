Gdańsk: Ukradł z samochodu portfel i płacił nie swoją kartą. 23-latek zatrzymany. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

W minioną środę (15.04.2020 r.) na Śródmieściu funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym przebywał podejrzewany o to przestępstwo 23-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, usłyszał osiem zarzutów. Odpowie teraz za kradzieże z włamaniem poprzez dokonanie nieautoryzowanych transakcji, kradzież portfela oraz ukrycie i zniszczenie dokumentów. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywie – podał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.