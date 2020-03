Gdańsk. Ukradli paliwo z samochodu na minuty. Policjanci zatrzymali ich, gdy akurat przelewali je do swojego

Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 39-lat, którzy włamali się do auta i ukradli z niego paliwo. Złodziei na gorącym uczynku zatrzymali policjanci ze Śródmieścia, gdy akurat przelewali ukradzioną benzynę do swojego auta. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, wkrótce usłyszą zarzuty. 39-latek dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy. Prokurator i policjanci wnioskują o jego aresztowanie.

W piątek, 20 marca, policjanci z ogniwa interwencyjnego patrolowali ulice Śródmieścia. Około godziny 5 rano, podczas sprawdzania parkingu niestrzeżonego zauważyli mężczyznę, który wlewał paliwo do zbiornika volkswagena.

Policjanci, gdy podchodzili do mężczyzny, zauważyli, że w samochodzie na minuty zaparkowanym obok volkswagena otwarty jest wlew paliwa, z którego wystaje gumowy wąż. Jednocześnie policjanci zobaczyli jak kolega mężczyzny, który wlewał paliwo do volkswagena, taki sam wąż chowa przed policjantami pod siedzeniem w aucie - informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu obu mężczyzn pod zarzutem kradzież z włamaniem do samochodu i kradzieży paliwa. Mężczyźni próbowali uciec z miejsca interwencji, ale szybko zostali obezwładnieni i przewiezieni do komisariatu. Na miejscu interwencji policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady.

Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i ustalili, że w baku samochodu znajdowało się około 27 litrów paliwa, a dzięki interwencji policjantów mężczyźni nie zdążyli opróżnić całego baku. Obaj usłyszą zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodu i kradzieży benzyny, za co grozi 10 lat pozbawienia wolności. 39-latek jest recydywistą, prokurator zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.