Gdańsk. Ukradli puszkę z pieniędzmi na leczenie chorego dziecka. Zatrzymano ich w piątek trzynastego

Kradzież pieniędzy na leczenie chorego chłopca

Gdańska policja z komisariatu w Oruni otrzymała we wrześniu br. zgłoszenie o kradzieży z włamaniem. Do zdarzenia miało dojść w lokalu gastronomicznym. Według zawiadomienia sprawcy mieli wyłamać zamek w drzwiach, włamać się do lokalu, a następnie ukraść stojącą na ladzie puszkę z pieniędzmi.

Były to datki na pomoc dla chorego chłopca. W pojemniku znajdowało się 1100 złotych.

Podczas gdy jeden ze sprawców - mężczyzna - dokonywał włamania i kradzieży, kobieta, z którą współpracował stała i pilnowała wejścia.

Policjanci wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną na miejscu zdarzenia.

Pomocne okazały się również nagrania z monitoringu, na których zostało zarejestrowane całe zdarzenie.