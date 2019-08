Gdańsk upamiętnił rocznicę Powstania Warszawskiego

Podczas gdańskich obchodów swoje wystąpienie wygłosił były żołnierz Armii Krajowej, kmdr w st. spoczynku Roman Rakowski. Swój głos zabrała także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Spotykamy się po to, by pochylić nasze głowy i oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, ale i mieszkańcom Warszawy - ludności cywilnej, która 1 sierpnia 1944 roku chwyciła za broń, po to, by walczyć o wolność. Swoją i innych - powiedziała. - Wiem, że wielu z tych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, po wojnie, w '45 roku wybrało Gdańsk jako swoje miejsce. Należą wam się szczególne wyrazy wdzięczności za to, że odbudowaliście, podnieśliście z ruin nasze miasto, nasz Gdańsk.