Gdańsk upamiętnił tragicznie zmarłego prezydenta [zdjęcia, wideo]

Piotr Adamowicz: Czekamy na prawdę o tamtych dniach

Po żonie Pawła Adamowicza, głos zabrał jego brat Piotr Adamowicz:

- Ja osobiście, rodzice, Magda z dziewczynkami czekamy na prawdę o tamtych dniach. Mam nadzieje, że kiedyś jej się doczekamy - mówił. - Pamiętajmy i przekażcie to przesłanie dalej, do swoich rodzin, do swoich przyjaciół, do swoich sąsiadów: prawda, solidarność i wolność zawsze zwycięża. Dziękuję wam, że jesteście.

Aleksandra Dulkiewicz: Ta tablica ma być miejscem ku przestrodze, by złe gesty, słowa, czyny nie zwyciężyły

- Mówią, że pamięć trwa tak długo, jak inni ją pielęgnują - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - 365 dni to za krótko by zapomnieć prezydenta Adamowicza, który rządził miastem 21 lat i odcisnął piętno w każdym jego miejscu - mówiła Aleksandra Dulkiewicz.