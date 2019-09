Gdańsk w serialu "Motyw". Nowa produkcja TVN ze wsparciem z miejskich środków w zamian za promocję [zdjęcia]

„Motyw” to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w którą uwikłani zostaną główni bohaterowie - Czarna, Luiza i Maks, grani przez Agnieszkę Grochowską, Małgorzatę Kożuchowską i Andrzeja Konopkę . Fabułę serialu otwiera zbrodnia, a całe tło sprawy stanowią tajemnice sprzed lat. Widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80.

Oglądanie na ekranie dobrze znanych gdańskich zakątków to nie tylko frajda, ale również konkretne pieniądze. Zarówno te wydane, jak i uzyskane. Taka reklama przekłada się bowiem na turystyczną atrakcyjność miasta.

W serialu „Motyw”, który trafi do wiosennej ramówki 2020, Gdańsk wystąpi jako „produkt turystyczny w formie lokowania produktu”. W treści umowy miasta ze stacją można znaleźć zapisek o tym, że pojawi się we wszystkich dziesięciu odcinka, w sumie w 30 scenach. Na ekranie zobaczymy wiele współczesnych atrakcji turystycznych i zabytków, i co ważne, zostaną one wymienione także z nazwy. Samo słowo „Gdańsk” usłyszymy w serialu co najmniej 14 razy, zaś 10 razy zostanie ono wymienione w formie tzw. wskazań graficznych. Lokalizacja scen będzie również podkreślana we wszelkich materiałach promocyjnych tej produkcji.