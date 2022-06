Gdańsk. W trakcie wakacji ul. Starogardzka przejdzie remont. Będzie tylko jeden kierunek ruchu. Co się zmieni dla podróżnych? Szczegóły Krzysztof Dunaj

GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że na początku lipca rozpocznie się remont blisko kilometrowego odcinka ul. Starogardzkiej od ul. Nowiny do ul. Pastelowej. Prace potrwają do końca sierpnia. Koszt inwestycji to ponad 2,8 mln zł. Nastąpią zmiany w organizacji ruchu.