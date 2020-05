Gdańsk: Wielki Młyn zamienia się w Muzeum Bursztynu. Ekspozycje zamiast stoisk handlowych

W czerwcu przyszłego roku Wielki Młyn w Gdańsku stanie się nowa siedzibą Muzeum Bursztynu. Stary budynek mieszczący od lat 90. centrum handlowe zmieni się nie do poznania. Wszystko to dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do zwiedzania udostępnione zostaną trzy z czterech poziomów Wielkiego Młyna o łącznej powierzchni około 2000 metrów kwadratowych. Wiadomo już, że zachowana zostanie ekspozycja archeologiczna, która była pokazywana przed zamknięciem centrum handlowego. Zabytki zostaną jednak zabezpieczone nowymi, szklanymi balustradami.

We wnętrzach muzeum ma dominować szkło, czerń oraz światło LED. Tego typu aranżacje turyści mogą kojarzyć np. z londyńskiego Victoria and Albert Museum. Bursztyn kontrastujący z ciemnym wnętrzem ma wydobyć piękno surowca, skupić uwagę widza i wciągnąć go w świat tych niezwykłych eskponatów.

Znany z wnętrz Katowni "bursztynowy las", który w plastyczny sposób pokazuje jak powstawał bursztyn bałtycki zostanie pokazany w odświeżonej odsłonie dzięki projektowi artystki Anny Bocek.

Rusza drugi etap prac remontu gdańskiego Wielkiego Młyna

Trwają poszukiwania wykonawcy drugiego etapu prac związanych z przebudową, termomodernizacją i adaptacją zabytkowego budynku. Wykonanie izolacji dachowej, nowej stolarki drzwiowej i okiennej, a także instalacji wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych o 75 proc. zredukują roczne koszty energii, która potrzebna jest do ogrzania zabytkowego budynku.