Gdańsk: Wizytówkowy marketing zaśmiecający cmentarz Srebrzysko. Firma kamieniarska rozrzuca materiały reklamowe przy grobach

– Faktycznie, firma Zieleń wystąpiła pisemnie do firmy, która reklamuje się wizytówkami, o ich niezwłoczne usuniecie i zaprzestanie ich kolportowania na terenie cmentarzy, gdyż jest to niezgodne z regulaminem cmentarzy – poinformowała nas Magdalena Kiljan, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni . – Zieleń ma zgodnie z umową obowiązek usuwania tego typu materiałów reklamowych. Jako GZDiZ, także wystąpiliśmy do firmy kamieniarskiej z pismem o usuniecie i zaprzestanie kolportażu materiałów reklamowych.

Co grozi za zaśmiecanie cmentarza?

W razie popełnienia takiego wykroczenia, grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna. Można też orzec przepadek przedmiotów, nawiązkę do 1 500 zł lub obowiązek przywrócenia stanu faktycznego.

– Niestety – jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach. Art. 63a. § 1. kodeksu wykroczeń określa, że kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym: ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. – Niestety, sprawcą wykroczenia jest ten, kto umieszcza ogłoszenie plakat etc., a nie ten, kto to zlecił lub kto jest właścicielem firmy reklamującej się w ten sposób. Jeśli się nie złapie na gorącym uczynku sprawcy wykroczenia to, nie sposób ustalić kto to zrobił. A kamieniarz odpowiada, że on nie wie, że to był ktoś niezatrudniony, anonimowy, że ktoś mu ukradł te wizytówki itd. – dodaje Magdalena Kiljan.