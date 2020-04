Gdańsk Wrzeszcz: Pobił partnerkę, kobieta trafiła do szpitala. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla mężczyzny

W minioną niedzielę, 5 kwietnia, tuż po godz.9, policjanci z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o pobiciu kobiety, do którego doszło w jednej z kamienic we Wrzeszczu. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, tam zespół ratowników medycznych udzielił pomocy medycznej pokrzywdzonej i przewiózł ją do szpitala.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy przeprowadzili oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Od początku nad sprawą pracowali także kryminalni, którzy przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami, zdobyli wiele informacji oraz sprawdzili monitoring.