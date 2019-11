Gdańsk wspiera Światowy Dzień AIDS. Kolorowa iluminacja na wiaduktach

Wiadukt w ciągu ul. Kościuszki na wysokości Galerii Bałtyckiej podświetlony będzie na czerwono. To gest solidarności z osobami chorymi na AIDS. Wiadukt zostanie podświetlony we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Gdańsk. Iluminacja uruchomiona zostanie 29 listopada po zmroku wraz z oświetleniem ulicznym. Wyłączona zostanie o poranku 2 grudnia.

Wiadukt przy ul. Jana z Kolna - na pomarańczowo

Wiadukt przy ul. Jana z Kolna będzie świecił się na pomarańczowo przez 16 dni. Wszystko w związku z akcją „Orange the World” – międzynarodową kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet. Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet przypadał 25 listopada. Od tego dnia do 10 grudnia (przez 16 dni) na całym świecie odbywają się będą wzmożone działania zmierzające do zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Do akcji włączył się także Gdańsk. We wtorek, 26 bm pomarańczowa iluminacja zaświeci się na wiadukcie przy ul. Jana z Kolna. Będzie zapalana codziennie po zmroku aż do wtorku 10 grudnia - podaje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.