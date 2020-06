Gdańsk wśród miejsc polecanych na wakacje 2020... w czasach koronawirusa. Portal European Best Destinations opublikował turystyczny ranking

Popularny portal poświęcony podróżom – European Best Destinations – opublikował kolejny turystyczny ranking. Tym razem nietypowy, bo związany z pandemią koronawirusa. Wybrano 20 lokalizacji, do których można bezpiecznie podróżować – „Coronavirus: Safest Destinations to visit in Europe”. W tym zestawieniu znalazł się także Gdańsk.

Gdańsk wśród najbezpieczniejszych miast. Nietypowe kryteria wyboru

Przede wszystkim każde z miejsc na liście musiało odznaczać się przestrzeganiem rygoru sanitarnego oraz niską ilością zakażeń COVID-19. Dodatkowym atutem każdej lokalizacji jest duża liczba i bliskość szpitali oraz obecność wykwalifikowanego personelu medycznego.

Gdańsk wśród najbezpieczniejszych miast. Jakie jeszcze na liście?

Kto więc znalazł się na liście? Są tu takie miasta jak: Tbilisi, Wiedeń, Batumi, Zagrzeb, Kotor, Rijeka, Sibiu, Wilno i Ryga. Drugim polskim miastem w zestawieniu obok Gdańska jest Warszawa. Oprócz tego wskazano bezpieczne regiony, np. Maltę, Tajgę w Finlandii, Algarve czy wyspę Korfu.