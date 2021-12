Gdańsk - wydatki Urzędu Miasta. Publikacja wydatków Urzędu Miasta Gdańska 2021

Gdańsk - wydatki Urzędu Miasta

Umowa zawarta została na okres pięciu dni do 15 grudnia 2021 roku, a więc do dnia zjazdu zarządu Unii Metropolii Polskich w Poznaniu , po którym powołano nową organizację.

Na pierwszy rzut oka nie można się doszukiwać niczego wyjątkowego. Ot gabinet prezydent Gdańska zamówił usługi fotograficzne. To jednak zaczyna to budzić pewne wątpliwości, gdy spojrzy się na to szerzej tj. na działalność Aleksandry Dulkiewicz w sferze prywatnej, a finansowanej z budżetu miasta.

Tak bowiem należy rozumieć zaangażowanie polityczne prezydent w powstawanie coraz to nowych stowarzyszeń zrzeszających samorządowców, a nie samorządy.