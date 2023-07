Gdańsk wysyła kolejny konwój na Ukrainę. Oto 8 samochodów, które ruszyły do Krzywego Rogu oraz Chersonia

Konwój, który niedługo wyruszy do Ukrainy, został zorganizowany w ramach zespołu "Polskie Miasta Ukrainie". Inicjatywa narodziła się tuż po podpisaniu Deklaracji współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie.

- Wielokrotnie powtarzaliśmy, że wsparcie dla Ukrainy to maraton. To nie jest jednorazowy zew serca, ale systematyczne wsparcie, które odbywa się na wielu frontach. Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce pokazało, w jaki sposób działania wojenne bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie miast, które w wyniku tych działań muszą zmagać się z zalaniem, brakiem wody i dostępu do wody pitnej. Przekazywane samochody pozwolą służbom komunalnym funkcjonować i naprawiać to, co da się jeszcze uratować - mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, a także przewodniczący zespołu "Polskie Miasta Ukrainie".