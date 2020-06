Gdańsk: Z dwóch ambulansów ukradli katalizatory spalin o wartości 17 tys. zł. 25 i 36-latek odpowiedzą za kradzież i narkotyki

– Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, zabezpieczyli wiele śladów, zapisów z kamer monitoringu. Do zatrzymania podejrzanych doszło już następnego dnia.

– Funkcjonariusze w samochodzie, którym jechali 27-latek i 36-latek znaleźli i zabezpieczyli sprzęt służący do wycinania katalizatorów były to m.in. nożyce do cięcia metalu, szlifierki oraz podnośnik samochodowy, a także kilka porcji amfetaminy, które w aucie ukrył pasażer – poinformowała st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.