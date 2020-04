Gdańsk: Z Motławy policjanci wyłowili 35-letniego mężczyznę. "Usłyszeli wołanie o pomoc"

- Podczas gdy wywiadowcy razem ze strażakami sprawdzali rejon zgłoszenia, Dariusz Kapsa i Daniel Nazaruk postanowili sprawdzić teren przystani przy Ołowiance. Podczas sprawdzania nabrzeża usłyszeli wołanie o pomoc. Policjanci w wodzie zauważyli mężczyznę, którego wyciągnęli na nabrzeże - relacjonuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Mężczyzna był wyziębiony, ale komunikatywny, policjanci oddali mu swoje polary, żeby zapobiec jego wychłodzeniu i monitorowali funkcje życiowe 35-latka do czasu przekazania go załodze pogotowia, które przewiozło go do szpitala.