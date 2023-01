Gdańsk. Zatrzymano sześciu pijanych kierowców. Policjanci podsumowują noworoczny weekend na drogach

Gdańsk. Pijani kierowcy na drogach miasta podczas noworocznego weekendu

Czterech nietrzeźwych kierowców po sylwestrowej nocy

To nie był koniec zatrzymań nietrzeźwych kierujących. W Nowy Rok o godzinie 8:40 na ul. Słowackiego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Daewoo. Okazało się, że 29-letni mieszkaniec powiatu człuchowskiego nie ma uprawnień do kierowania i ma we krwi 0,3 promila.