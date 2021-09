Gdańsk. Zatrzymano złodzieja. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności

Policjanci z komisariatu przy ul. Długa Grobla 4 pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do automatów z zabawkami. Sprawca zniszczył urządzenia i ukradł z nich pieniądze. Pokrzywdzony oszacował straty na ponad 6 tys. zł. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Sprawą zajęli się kryminalni ze Śródmieścia, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte w tej sprawie informacje. Policjanci zabezpieczyli oraz przeanalizowali monitoringi, przeprowadzili także wiele rozmów z osobami, które miały informacje na temat zdarzenia. Podczas swojej pracy kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny. Szybko okazało się, że sprawca kradzieży z włamaniem do automatów jest poszukiwany i może się ukrywać.

Policjanci zaczęli sprawdzać różne miejsca. Na początku tygodnia, podczas kontroli jednego z adresów na Olszynce, kryminalni zatrzymali 34-letniego mieszkańca Gdańska podejrzewanego o kradzież z włamaniem do automatów. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 4 lat i 5 miesięcy więzienia za wcześniejsze kradzieże. Podczas pracy nad sprawą włamań do automatów, kryminalni ustalili, że mężczyzna ma na swoim koncie kilka innych przestępstw m.in. kradzieże z włamaniem do altanek na terenie ogrodów działkowych oraz włamanie do kontenera budowlanego. Jego łupem padły m.in. elektronarzędzia, kilkaset metrów przewodów elektrycznych, narzędzia budowlane oraz sprzęt elektroniczny. Pokrzywdzeni oszacowali swoje straty na kilkadziesiąt tys. zł.