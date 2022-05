Gdańsk. Zderzenie tramwaju z samochodem dostawczym, 24.05.2022. Występują utrudnienia w komunikacji. Na miejscu działają służby ZDJĘCIA Jakub Cyrzan

We wtorek, 24.05. ok. godz. 10:00 doszło do zderzenia tramwaju z samochodem dostawczym na ul. Havla w Gdańsku. Na miejscu działają służby. Występują poważne utrudnienia w ruchu tramwajów.