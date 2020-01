Gdańsk znalazł się na 14 miejscu najszybciej rozwijających się metropolii UE. W rankingu jest aż 5 polskich miast.

Raport podkreśla kluczową rolę dużych ośrodków miejskich w rozwoju Europy. Gdańsk wraz z innymi polskimi miastami, co pokazuje raport, w widoczny sposób wyróżnia się na mapie dynamicznych metropolii europejskich. Nasz rozwój odzwierciedla się w wizji Gdańska jako miasta skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze: ludzi solidarnych, otwartych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni - komentuje Daniel Stenzel, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Gdańska.