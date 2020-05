Gdańsk: Znieważył obywatela Ukrainy w sklepie. Kara? 10 miesięcy prac społecznych

Dobra wiadomość: Jarmark św. Dominika się odbędzie!

Trwają przygotowania do Jarmarku św. Dominika w 2020 roku. Potwierdziła to we wtorek, 26 maja prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W ubiegłym tygodniu zostały wysłane zapytania do wystawców. Na razie nie są znane reguły sanitarne. Tegoroczny Jarmark św. Dominika rozpocznie si...