Gdańsk. Został skazany za przestępstwo narkotykowe. Przed policjantami próbował ukryć się za szklanymi drzwiami

Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany, ale się ukrywał. Jak podaje asp. szt. Mariusz Chrzanowski, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, kryminalni zdobyli informacje, że mężczyzna znajdował się w jednym z mieszkań w dzielnicy Kokoszki.

- Wczoraj tuż po godz. 18.00 policjanci zapukali do drzwi mieszkania, w którym przebywał. Weszli do środka, a podczas rozmowy z domownikami zauważyli, że ktoś schował się za przeszklonymi drzwiami wewnętrznymi. Mężczyzna był zaskoczony wizytą kryminalnych i w panice schował się za drzwiami, w nadziei, że nie zostanie zauważony. Policjanci zatrzymali 36-latka i doprowadzili go do komisariatu — przekazał Mariusz Chrznowski.