Gdańsk zwiększa ochronę przeciwpowodziową. Kolejna inwestycja zakończona

Dwa szpitale odesłały karetkę z chorą z objawami zawału

Przez prawie dwie godziny załoga gdyńskiej karetki szukała pomocy dla 77-letniej pacjentki z podejrzeniem zawału serca. Chora trafiła najpierw do Szpitala Miejskiego w Gdyni, potem do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, aż wreszcie - na sygnale - do szpital...