Gdańska „100cznia” obchodziła 2. urodziny. Pyszne jedzenie, dobra muzyka i świetna zabawa. ZDJĘCIA

Co kupić na Jarmarku św. Dominika? Najciekawsze stoiska

Jarmark św. Dominika rozpoczął się w ostatnią sobotę lipca i trwa w najlepsze. Wybierając się na tegoroczny spacer oraz zakupy koniecznie załóżcie wygodne buty, bo czeka Was spora trasa do przejścia. Zachęcamy do zapoznania się z naszym spisem najciekawszych stanowisk do obowiązk...