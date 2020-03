Gdańska: "Czerń" Małgorzaty Oliwii Sobczak wkrótce w sklepach. Autorka "Czerwieni" powraca z nowym kryminałem!

- „Czerń" potwierdza to, co zapowiadała pierwsza część "Kolorów zła". Małgorzata Oliwia Sobczak to potężny talent, prawdopodobnie największy, jaki pojawił się w ostatnich latach w polskim kryminale” – napisał o książce Vincent V. Severski.

"Czerwień" uznana została za jeden z najważniejszych debiutów kryminalnych ostatnich lat, a jej autorkę – Małgorzatę Oliwię Sobczak okrzyknięto nową gwiazdą gatunku. Już 6 maja ukaże się "Czerń" – druga część bestsellerowej serii "Kolory zła". To opowieść o powrocie do miasta dzieciństwa, gdzie w otoczeniu gęstych kaszubskich lasów, w całkowitej ciemności, przed laty narodziło się zło. Są zbrodnie, których nie wolno wybaczyć. Takie, po których nigdy nie przyjdzie rozgrzeszenie.