Gdańska dzielnica Oliwa nawet w deszczu wygląda pięknie. Tak prezentowała się 01.04.2023 r. Zobaczcie zdjęcia

Park Oliwski w Gdańsku. Pogoda zachęca do spacerów

Park Oliwski to ulubione miejsce gdańszczan i turystów, którzy szukają odrobiny wytchnienia i relaksu wśród malowniczej natury. Od lat przyciąga wiele osób, które, uraczone pięknymi widokami, ruszają na podbój parku.

Historia Parku Oliwskiego w Gdańsku

Powstanie parku jest ściśle związane z pojawieniem się Zakonu Cystersów w Oliwie, którzy przybyli do Gdańska w 1186 roku. Z upływem czasu tereny w Oliwie uległy zabudowaniom – głównie klasztornym. Wiadomo także, że już wtedy pojawiły się ogrody, oleje i łąki – wszystko to umiejętnie włączone w otoczenie Cystersów.

W połowie XVI wieku otoczenie klasztoru w Oliwie przekształcono w typowy użytkowy ogród konwentualny. Co ciekawe, opactwo wraz z terenami do niego przyległymi, stało się interesującym miejscem odwiedzin i spotkań wielu wybitnych osobistości, zarówno duchowych i świeckich. Miejsce to odwiedzili m.in.:

król Polski Zygmunt III Waza,

król Władysław IV,

król Jan Kazimierz.

Warto wspomnieć, że na terenie opactwa miały miejsce także wydarzenia historyczne. Mowa o zawartym w dniu 3 maja 1660 roku „Pokoju Oliwskim”, na mocy którego zakończono ciągnące się latami wojny polsko-szwedzkie.

W połowie XVIII wieku powstał rokokowy pałac z ogrodem o geometrycznej formie, charakterystycznej dla ogrodów baroku. Park wówczas otrzymał układ przestrzenny typowy dla późnego baroku. Inspirację dla parku stanowiły klasyczne ogrody francuskie architekta Andre de Le Notrep.

