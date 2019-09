Gdańska firma odzieżowa LPP wprowadza ekologiczne torby w swoich salonach. To działanie w ramach New Plastics Economy Global Commitment

mat. prasowe

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem - New Plastics Economy Global Commitment. Firma zobowiązała się do roku 2025 do wykorzystywania plastikowych opakowań spełniających jedno z kryteriów: w 100 proc. nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu.