Gdańska IKEA wycofuje ze swojej oferty niektóre produkty. To efekt dołączenia do akcji "Gdańsk bez plastiku"

Dołączenie kolejnych partnerów do naszego programu „Gdańsk bez plastiku” to niezwykle istotny krok w stronę bardziej zrównoważonego świata. Współpraca z biznesem i lokalną społecznością to dowód na to, że wspólnie możemy zniwelować problem zaśmiecania jednorazowymi produktami z plastiku. Niezmiernie cieszymy się, że razem kreujemy lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń