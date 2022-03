Gdańska policja przestrzega przed nową metodą oszustów. Mowa o "niedopłacie do rachunku za enegię"

Gdańsk. Policjanci ostrzegają przed nową metodą oszustów

Cyberprzestępcy cały czas są zagrożeniem. Jak informują gdańscy policjanci, oprócz wymyślania nowych metod, co jakiś czas wracają do tych starszych, o których trochę zapomniano. Jedną z nich jest "oszustwo na niedopłatę do rachunku".