Gdańska policja z nowym posterunkiem? Dyskusja nad bezpieczeństwem w centrum miasta

Zmartwienia mieszkańców wokół bezpieczeństwa w centrum Gdańska wciąż się tlą. Wstrzymanie uchwały o Parku Kulturowym tylko wznieciło kolejne dyskusje na ten temat. Jakby tego było mało, niedługo rozpoczyna się sezon turystyczny, podczas którego bezpieczniej dla gdańszczan raczej nie będzie. Czy jest na to jakiś sposób? Okazuje się, że istnieje szansa na powrót policji na ul. Piwną.

Co z problemem bezpieczeństwa w centrum Gdańska?

Mieszkańcy problem widzą i nie jest to raczej temat do dyskusji. W sondzie przeprowadzonej niedawno przez "Dziennik Bałtycki" prawie 65 procent ankietowanych było zdania, że Gdańsk nie jest miastem bezpiecznym. Udział w tej ankiecie brało niemalże 3 tys. osób. Kolejne pytanie skierowało soczewkę na problem konkretnego rejonu, o którym zresztą mówiło się już od jakiegoś czasu. Gdańszczanie zostali zapytani o to, czy w Głównym i Starym Mieście w Gdańsku powinno być więcej patroli policji oraz straży miejskiej. Odpowiedź była jednoznaczna i druzgocąca: przeszło 80 procent badanych stwierdziło, że tak. ZOBACZ TAKŻE: Zawieszono prace nad projektem w Śródmieściu, czyli krótka historia gdańskiego Parku Kulturowego Pomocą dla tego rejonu miasta bez wątpienia mogła być uchwała o Parku Kulturowym, ale ta odeszła na drugi plan. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w rozmowie z RMF24 twierdziła, że po rozmowach z Komendantem Miejskim Policji doszła do wniosku, że "nie będzie można skutecznie egzekwować jakiegoś narzędzia" i uważa, że "nie ma sensu go wprowadzać".

W rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” podinsp. Magdalena Ciska zaznaczyła natomiast, że policja radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa w rejonie Głównego Miasta, a decyzja o wstrzymaniu prac nad Parkiem Kulturowym nie była konsultowana z gdańskimi policjantami. Problem z bezpieczeństwem w centrum Gdańska to sprawa paląca, o której mieszkańcy cały czas alarmują. To sprawa złożona i dość wielopoziomowa: od kłopotów z monitoringiem, przez hałas aż po... telefony z pogróżkami. Nie jest kolorowo w sercu grodu nad Motławą, a przed nami przecież okres natężonego ruchu w tym miejscu - sezon turystyczny. I, jak co roku, Gdańsk spodziewa się całkiem sporego ruchu na Starym Mieście.

Jak podaje Gdańska Organizacja Turystyczna, miasto rocznie odwiedza ponad 3 miliony osób. Latem jest to bardzo znacząca część. W słabszym i tak, jeszcze nieco pandemicznym roku 2021, Gdańsk odwiedziło latem ponad 1,105 mln gości. Niewykluczone więc, że w 2023 roku ruch będzie jeszcze większy, ale trudno jest na ten moment wydawać prognozy. Zakładając jednak, że to nadal będzie milion przyjezdnych w zaledwie trzy miesiące (sezon turystyczny w Polsce trwa od połowy czerwca do połowy września), to problem bezpieczeństwa na Starym Mieście powinien znowu być podniesiony. Bo jest, jak przekonywali jeszcze nasi czytelnicy niedawno, ogromny.

Jak poprawić bezpieczeństwo?

Czy istnieje jednak lekarstwo, rozwiązanie w tej materii? Policja i straż miejska może mieć jeszcze więcej problemów z bezpieczeństwem w najważniejszej lokacji Gdańska podczas sezonu turystycznego. Czy w zabezpieczeniu Starego Miasta na czas sezonu letniego mogłoby otworzenie tam nowego posterunku policji?

- W sezonie letnim w rejon między innymi Głównego Miasta od lat kierujemy dodatkowe patrole policjantów umundurowanych i kryminalnych. Nadzorujemy ten rejon w sposób szczególny i reagujemy na wszelkie naruszenia przepisów. Służby te mają na celu zminimalizowanie i niedopuszczenie do naruszeń przepisów prawa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i turystów. Ponadto w sezonie letnim na ulicach Gdańska jest zdecydowanie więcej mundurowych, dzięki finansowaniu dodatkowych patroli przez Urząd Miasta w Gdańsku - uspokaja oficer prasowy KMP w Gdańsku, asp. szt. Mariusz Chrzanowski. - W 2022 roku przekazane fundusze pozwoliły na powołanie prawie 270 ponadnormatywnych służb, także na terenie Głównego Miasta. W tym roku wzmocnienie służb i dodatkowe patrole w tym rejonie pojawiły się od połowy marca 2023 roku w godzinach popołudniowych i nocnych. Wzorem lat ubiegłych w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów, od czerwca 2023 roku, rejon Głównego Miasta zostanie objęty nadzorem kolejnych dodatkowych patroli policji - dodaje.

Sprawą bezpieczeństwa w centrum zainteresowała się także... prezydent Gdańska. 5 kwietnia w godzinach popołudniowych Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Tomasz Hintz spotkał się z Aleksandrą Dulkiewicz w rejonie Głównego Miasta. Tam przespacerowano się m.in. ulicami Powroźniczą, Tkacką oraz Piwną i doszło do rozmów o bezpieczeństwie mieszkańców i rozwiązaniach wpływających na wzrost poziomu bezpieczeństwa w rejonie Głównego Miasta. CZYTAJ WIĘCEJ: "To nie miasto, to już mafia". Mieszkańcy Gdańska dosadnie o tym, co dzieje się pod ich oknami. Kto tak naprawdę rządzi miastem? W trakcie spotkania komendant wspólnie z prezydent weszli do budynku po byłym komisariacie przy ul. Piwnej. Podczas rozmowy miało dojść właśnie do wyrażenia inicjatywy stworzenia policyjnego punktu przyjęć interesantów. Policja ma więc szansę na większe wsparcie w rejonie. - Bezpieczeństwo mieszkańców Śródmieścia jest dla mnie absolutnym priorytetem. Podczas spaceru z panem komendantem odwiedziliśmy miejsca, które są naszymi największymi wyzwaniami. Cieszę się, że policja wróci na Piwną, zadeklarowałam w tej sprawie pełne wsparcie. A w najbliższym czasie będziemy informowali o kolejnych krokach poprawiających poczucie bezpieczeństwa w centrum Gdańska – mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

