Gdańska straż miejska zyskała referat zajmujący się ekologią. Straznicy zadbają o czyste powietrze

O powołaniu do życia nowej komórki straży miejskiej poinformowali w środę rano zastępcy prezydent Gdańska: Piotr Grzelak (zajmujący się zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną) i Piotr Borawski (zajmujący się m.in. ochroną klimatu oraz strażą miejską. Razem z nimi byli strażnicy miejscy.

- EKO-patrole będą jeszcze częściej niż do tej pory reagować na sygnały mieszkańców, alarmujących o tym, że są zatruwani przez swoich sąsiadów, którzy palą w piecach paliwem złej jakości lub śmieciami - mówił wiceprezydent Piotr Borawski. - W Gdańsku i Trójmieście mamy najczystsze powietrze w całej Polsce i tym się szczycimy, jednak problemy z powietrzem występują u nas lokalnie, szczególnie w sezonie grzewczym. W monecie gdy nie ma naturalnej wentylacji związanej z wiatrami znad morza, występują wtedy punktowe przekroczenia norm. Wynikają one często ze spalania paliw i śmieci, które nie są do tego przystosowane. Zwiększa się świadomość ekologiczna naszych obywateli - dodał.