Gdańska Szkoła pod Żaglami. Trwa rekrutacja na wyjątkowy rejs "Generałem Zaruskim" na Islandię [zdjęcia]

„Gdańska Szkoła pod Żaglami”

„Gdańska Szkoła pod Żaglami” to najdłuższy w sezonie rejs tradycyjnym szkolnym żaglowcem do różnych krajów i portów w Europie, bogaty w atrakcje turystyczne oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący do najlepszych tradycji polskich szkół pod żaglami oraz głośnych wypraw „Generała Zaruskiego”, zapisanych w historii polskiego jachtingu (Narvik, Spitsbergen).