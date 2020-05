Gdańska Wyspa Spichrzów. Przed nami ostatni etap zabudowy tego najbardziej prestiżowego obszaru

- Współczesna architektura pełna będzie nawiązań do rytmu historycznej zabudowy, odtwarzając podziały nieruchomości, gabaryty zburzonych spichlerzy czy charakterystyczny rysunek nieregularnych, ostrych szczytów. Pozostałości spichlerzy zostaną wkomponowane w nową funkcjonalną zabudowę użytkową - obiecywał wówczas Wojciech Ciurzyński, prezes firmy Multibud. Inwestycja miała być realizowana etapowo, pierwsze obiekty - hotel na północnym cyplu Wyspy Spichrzów, budynki mieszkalne i usługowo-handlowe I etapu oraz kładka dla pieszych, miały być gotowe do końca 2018 roku. W tym harmonogramie wiele się zmieniło, inwestycja zaliczyła poślizgi, pojawiły się nieoczekiwane trudności, w konsekwencji m.in. zmieniono zasady jej etapowania, ale niezmienny pozostał ostateczny termin realizacji umowy.

Pierwotny projekt przewidywał powstanie w tym miejscu budynków mieszkalnych i handlowo-usługowych, hotelu i apartamentów hotelowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 60 000 m kw. oraz podziemnego parkingu na ok. 700 miejsc. Co zmieniło się przez lata.

Wschodni rewers od strony mariny i ul. Szafarnia

Obok smukłej fasady hotelu widać pozostałości historycznych spichlerzy i wielki, pusty plac.

To właśnie ten niezbyt jeszcze imponujący rewers, ostatnia niezabudowana parcela na Wyspie Spichrzów, przypominająca o 70 latach, najsmutniejszym okresie w jej historii.

Po perturbacjach związanych właśnie z historią i jej reliktami - rozpocznie się niebawem ostatni etap zabudowy. Plany mają jednak to do siebie, że się zmieniają. Zamiast podziału tej części inwestycji na pięć etapów konsorcjum zdecydowało się na realizację całego - zmienionego - projektu za jednym zamachem. Wynika to z warunków technicznych. Najpierw powstanie wspólna część podziemna (na którą składać się będzie m.in. parking na 525 samochodów). Natomiast część naziemną będą stanowiły: drugi hotel (240 pokoi), budynki biurowe i budynki mieszkalne (500 apartamentów). Partery zostaną przeznaczone na lokale usługowe, głównie gastronomiczne - restauracje czy kawiarnie. Inwestor planuje również budowę całorocznego pasażu, który połączy ul. Stągiewną z ul. Pożarniczą. Zadaszona przestrzeń ma być ogólnodostępna. Nad nią znajdzie się wewnętrzny zielony dziedziniec dla mieszkańców i gości hotelowych. Projekt powierzono warszawskiej pracowni Mąka i Sojka Architekci. Powstanie również układ drogowy, uzupełniający cała zabudowę.

Prace budowlane zostały wstrzymane jesienią ubiegłego roku, kiedy to konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków reliktów czterech spichlerzy: Pokój i Jedność przy ul. Motławskiej 3 i 4 oraz Kamienny Niedźwiedź i Żołądź przy ul. Basztowej 8 i Basztowej. Po twardych negocjacjach doszło do kompromisu satysfakcjonującego obie strony. Inwestor zabezpieczy część znajdujących się pod ziemią historycznych reliktów, które wyeksponowane w nowej zabudowie w nowatorskiej formie (przypominającej stanowisko archeologiczne) będą stanowiły jedną z atrakcji Wyspy Spichrzów.