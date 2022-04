Gdański budżet obywatelski 2023: Mieszkańcy zgłosili 509 projektów. Głosowanie pod koniec września

Budżet obywatelski w Gdańsku – zakończono przyjmowanie projektów

- Każdy, kto złożył projekt ostatniego dnia, ma jeszcze 7 dni, aby dostarczyć wersję papierową formularza wniosku wraz z listą poparcia do urzędu miejskiego w Gdańsku – informuje Marta Formella z gdańskiego ratusza . - Można skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to poprzez platformę ePUAP.

Projekty można było składać do środy 20 kwietnia. Wszystkie zgłoszone pomysły można przeglądać na stronie gdansk.ardvote.pl. Spośród 509 propozycji 376 zgłoszono do tradycyjnego budżetu obywatelskiego a 133 – do „zielonej” części plebiscytu.

Budżet obywatelski w Gdańsku – harmonogram

Rozpoczął się już etap weryfikacji formalnej, m. in. sprawdzenie dostarczenia wniosków z podpisami poparcia mieszkańców w odpowiednim terminie. To ustawowy warunek przyjęcia wniosku do dalszej oceny. Z kolei do końca lipca projekty będą weryfikować wydziały i jednostki organizacyjne ratusza. Finałowe sprawdzenie pomysłów do 2 września przeprowadzi Zespół Konsultacyjny BO. Dla zatwierdzonych projektów do 9 września wylosowane zostaną numery na listach. Głosowanie odbędzie się między. 26 września a 10 października. 14 października powinny być znane wyniki.