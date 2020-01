Gdański finał WOŚP 2020 odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem". Kto wystąpi przed Europejskim Centrum Solidarności?

Ponadto, już od godziny 15 na terenie Drogi do Wolności oraz w Europejskim Centrum Solidarności będą odbywały się różne atrakcje towarzyszące, a wśród nich: obklejanie auta za wrzut do puchy, loterie, pomiary ciśnienia i cukru, warsztaty z pierwszej pomocy czy pokazy gaszenia dla dzieci i dorosłych. Oprócz tego najodważniejsi będą mogli oddać krew oraz zarejestrować się w bazie DKMS.

Na finał ogórkiem lub Bergmannem

Tego dnia w trasę wyruszą trzy historyczne tramwaje: 102Na, Ring i Bergmann oraz kultowy autobus „Ogórek”, czyli Jelcz 043, a na pokładzie każdego z nich wolontariusze ze sztabu Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego kwestować będą na rzecz WOŚP. Wszystkie przejazdy specjalnymi, dedykowanymi akcji liniami są bezpłatne.

Tramwaje 102Na oraz Ring spotkać będzie można na trasie Oliwa - Siedlce (linia 28S) w godz. od 9.00 do 18.30. Od godz. 10.00 do 18.40 na trasie Oliwa - Zaspa (linia 28Z) jeździł będzie zabytkowy Bergmann. Ogórek kursował będzie na trasie Oliwa - Sopot Reja (linia 28A) w godz. od 10.00 do 18.45. Z Sopotu pasażerowie będą mogli zabytkowym trolejbusem dojechać do Gdyni.

Dodatkową atrakcją, w godz. od 11.00 do 15.00 będą przejazdy drezyną po zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.