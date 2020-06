Gdański Instytut Kultury Miejskiej wznawia spacery. Poznasz ciekawe historie, legendy i miejsca

W tym roku na spacery obowiązują zapisy, a liczba osób jest ograniczona w związku z obowiązkiem przestrzegania reżimu sanitarnego. Lokalne wędrówki zaczynają się 13 czerwca. Obowiązują zapisy dostępne na www.ikm.gda.pl.

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku wraca po przerwie

Po wymuszonej przerwie Instytut Kultury Miejskiej powraca do działania off-line. W czerwcu to Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, spacery Metropolitanki Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet, warsztaty Otwartego IKM. Jednocześnie trwają projekty on-line: szkolenia z cyklu „Sztuka to praca” oraz te w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Od 15 czerwca, z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego, otwarta będzie siedziba instytucji przy ul. Długi Targ 39/40.