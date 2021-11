Gdański Ogród Zoologiczny powiększył się o nowych mieszkańców. O kim mowa?

One czekają na Ciebie w gdańskim zoo [ZDJĘCIA]

Gdański Ogród Zoologiczny: czarne łabędzie powiększyły rodzinę

Chociaż w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym można spotkać mnóstwo zwierząt, co jakiś czas dołączają do nich nowi przedstawiciele. Tak jak niedawno, gdy rodzina czarnych łabędzi się powiększyła o dwoje piskląt. Jak możemy przeczytać na stronie gdańskiego zoo na Facebooku, proces inkubacji był sporym zaskoczeniem. Odbywał się on na oczach gości i zakończył się w połowie listopada: