Gdański salon ślubny Livia. Poszkodowana adwokat, Magdalena Łukasiak: "Niech wie, kogo oszukała". Kwota coraz większa

- Dzięki wezwaniu do zapłaty poinformujemy drugą stronę o tym, iż żądamy zwrotu zadatku i umożliwi nam to liczenie odsetek, które zależą od wymagalności roszczenia - zaznaczyła poszkodowana adwokat, Magdalena Łukasiak. - Zasadniczo jest to termin, który biegnie od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu lub w przypadku braku odbioru - jest to termin 14 dni, plus termin wskazany w wezwaniu.