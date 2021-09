Gdański żar Siesta Festivalu 2021. Każdy z artystów miał wielki głód grania na żywo

- Jest takie zdjęcie Ani Rezulak, które doskonale pokazuje, dlaczego XI Gdańsk Lotos Siesta Festival powinien był się odbyć. To fotografia publiczności festiwalowej, która z powodu wszelkich obostrzeń sanitarnych nie może tańczyć, ale widzimy oczy pełne szczęścia i uniesione ręce. Ludzie są radośni, bo mogli wyjść z domu i przyjść na koncert, który spełnił ich oczekiwania. To było takie… normalne – mówi Maciej Farski, współorganizator imprezy.

Choć to jeszcze nie koniec, bo został jeszcze jeden koncert, to właściwa część XI Gdańsk Lotos Siesta Festival jest już przeszłością. Oczywiście taką, która nadal jest źródłem energii, radości i pozytywnych wrażeń.

Taneczna energia rodem z Afryki, Brazylii i Kuby, melancholia i czar Lizbony, żywiołowe koncerty i wyjątkowa, siestowa publiczność – to wszystko prawda, mimo że brzmiąca jak slogan reklamowy.

Marcin Kydryński , prowadzący festiwal, jego artystyczny dyrektor mówił w czasie trwania XI Siesty, że miejsce, w którym się on odbywa (czyli Filharmonia Bałtycka nad Motławą) jest pełne romantyzmu.

- Koncert Lucii de Carvalho – cztery osoby na scenie, a żywioł niesamowity. Muzyka bardziej angolańska niż portugalska. Zaraz potem wieczory z Silvaną Peres. Dziewczyna mówi po angielsku niewiele, zatem trudno jej było opowiedzieć publiczności w Gdańsku o czym są jej piosenki. Natomiast jej taniec, ci akompaniujący jej ludzie, którzy czuli co mają grać… Reakcje publiczności jednoznacznie wskazały, że Silvana nie potrzebuje znać angielskiego, by prezentować swoją twórczość – zaznaczał Maciej Farski.

A muzycznie? Nikt z zaproszonych artystów nie zawiódł, na co słowo honoru Maciej Farski daje.

- To kompozycja, którą podobno zna i wykonuje mnóstwo osób w Portugalii. Jej autorem jest Polak nazwiskiem Jantarski (?), emigrant, który osiadł w tym kraju w latach 50. Nikt w Polsce nie miał pojęcia, że on tam komponował. Sprawa ta wymaga pewnego śledztwa – mówi Maciej Farski.

Co ciekawe, Silvana Peres zaprezentowała instrumentalny utwór… rodem z Polski.

- Były wręcz obawy, że po pierwszym energetycznym koncercie Elida z zespołem nie będą mieli już sił na kolejny (w Filharmonii z uwagi na obostrzenia koncerty musiały być dwa jednego dnia – red.) i konieczne będzie dożylne podanie energetyków. Nic z tych rzeczy. Wytrzymali – mówi Maciej Farski . - Klubowych brzmień nie było, ale w każdej nucie było piętno i piękno Elidy. Publiczność to doceniła. A po koncercie były dziesiątki selfie z publicznością, rzucanie się na szyję… Warto było w tym uczestniczyć, bez względu na to, czy muzyka luzofońska podoba ci się bardziej, czy mniej.

- To był majstersztyk. Całość była fenomenalna - podkreśla Farski. - Weekend zakończyła piękna Brazylijka Ive Greice. Wszyscy, którzy przyszli tego późnego, niedzielnego wieczora tańczyli, bawili się wraz z nią. Atmosfera była niesamowita.

Od początku gdańskiej Siesty, tradycją, obowiązkowym punktem jest wykonanie standardu muzyki cabowerdyjskiej, (rozpropagowanego przez Cesarię Evorę) „Sodade”. I tym razem go nie zabrakło, najpierw w wersji fado Silvany Peres, potem nieco bliższej oryginałowi wersji, choć w nowoczesnym wydaniu, który zaprezentowała Ive Greice.

- Od pierwszego, do ostatniego koncertu, od pierwszej do ostatniej nuty, każdy z artystów bardzo chciał dać niezapomniany występ. Czuło się niesamowity głód koncertowania na żywo. Mam nadzieję, że przyszłoroczny Siesta Festival również przybędzie do Gdańska i wszyscy, którzy zechcą, będą mogli na nim być – mówi Maciej Farski.

Dodajmy, już 12 września, do Filharmonii Bałtyckiej na dogrywkę festiwalu muzyki szczęśliwej zaprosi Andrea Motis. Wokalistka i trębaczka, którą legendarny Quincy Jones nazwał „Cudownym dzieckiem Jazzu” pokaże jak brzmią w jej wykonaniu muzyczne, brazylijskie inspiracje.