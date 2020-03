Gdańskie biura i kaplice cmentarne zamknięte do odwołania, a pogrzeby tylko do 50 osób

Sprawy związane z przyznawaniem miejsc do pochówków, a także wydawanie decyzji na sprowadzenie do Gdańska trumny ze zwłokami lub urny z prochami osoby zmarłej poza granicami Polski, załatwiane są w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerami: 58 52 44 563 lub 58 52 44 565.

Uroczystości żałobne i pogrzebowe na cmentarzach komunalnych są ograniczane wyłącznie do terenu przy grobie, gdzie przeprowadzony zostanie pochówek

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną od 16 marca do odwołania zamknięte będą biura oraz kaplice cmentarne, znajdujące się na gdańskich cmentarzach komunalnych.

Śluby tylko w wyjątkowych wypadkach. I to bez gości!

Sprawy dotyczące samych pochówków obsługuje wyłącznie Główne Biuro Cmentarne, mieszczące się w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76 (siedziba PPU „Zieleń” Sp. z o.o.), czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 7.00 do 15.00 oraz w środy od godz. 7.00 do 17.00.

Warto pamiętać, że ograniczenie ilości uczestników zgromadzeń do 50 osób, dotyczy także mszy w kościołach, jak i pogrzebów. Do liczby maksymalnej wlicza się zarówno jego uczestników, jak i osoby sprawujące ceremonie. Najbliższych osób zmarłych zachęca się więc, by w miarę możliwości w uroczystościach pogrzebowych brały udział tylko najbliższe rodziny.