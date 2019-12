Gdańskie Fasady OdNowa. Jaka przyszłość programu?

Wiemy już, że obecna edycja nie dojdzie do skutku. Oczekiwanie na decyzję konserwatora trwało na tyle długo, że nie ma możliwości pomalowania kamienic do końca roku, czyli w przewidzianym terminie - informuje Joanna Bieganowska z referatu prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku. - Ponieważ środki projektowe przeznaczone są na dany rok, nie można wykorzystać ich w 2020 r. Z całą mocą walczymy, by nie przepadły i zostały zabezpieczone. Decyzja w tej sprawie będzie leżeć po stronie skarbnik.